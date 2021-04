Cette semaine, le PSG s’est imposé sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), alors que Manchester City en a fait de même sur sa pelouse face au Borussia Dortmund (2-1). Si les deux équipes éliminent leurs adversaires allemands la semaine prochaine, ils se retrouveront en demi-finale de la compétition. Riyad Mahrez, attaquant de City natif de la région parisienne, rêverait de rencontrer les Rouge & Bleu en demie. “J’aimerais bien jouer le PSG car je viens de France mais on n’est pas encore là, tempère l’international algérien (30 ans) dans une interview accordée à Canal Plus Sport. Il faut qu’on gagne le match retour, ou ne pas le perdre, et après on verra.“