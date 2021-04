Super League : Ceferin (UEFA) et Infantino (FIFA) fermes, la CE pas compétente

L’UEFA tient congrès ce mardi. Evidemment, le dossier Super League est au coeur des attentions et problèmes. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a apporté tout son soutien à l’UEFA qui veut durcir le jeu contre les 12 séparatistes.

“Si certains choisissent de suivre leur propre chemin, alors ils doivent vivre avec les conséquences de leur choix. Ils sont responsables de leur choix. Concrètement, cela signifie que vous êtes dedans ou que vous êtes absent. Vous ne pouvez pas être à moitié dedans ou à moitié”, a déclaré le président de la FIFA. “Il y a beaucoup à jeter pour peut-être obtenir un gain financier à court terme pour certains. Les gens doivent réfléchir très attentivement. Ils doivent réfléchir et assumer leurs responsabilités”, a déclaré Infantino. “A la Fifa, nous ne pouvons que désapprouver fortement la création de la Super League, une Super League qui est une ligue privée et une rupture avec les institutions actuelles. Il n’y a aucun doute sur la désapprobation de la FIFA. Soutien total à l’UEFA.”

Le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin – qui a remercié au passage le président du PSG Nasser al-Khelaïfi pour sa fiabilité (“Merci du fond de mon coeur à Nasser. Vous avez montré que vous êtes un grand homme et que vous respectez le football et ses valeurs. La même chose pour Jean-Michel Aulas, qui est là aujourd’hui. Merci d’être venu. Vous êtes des dirigeants que les supporters de vos clubs ont la chance d’avoir“) – a également tenu un discours offensif contre les 12 : “L’égoïsme remplace la solidarité. L’argent est devenu plus important que la gloire, la cupidité est plus importante que la loyauté et les dividendes plus importants que la passion. Pour certains, les supporters sont devenus des consommateurs, les fans sont devenus des clients et les compétitions sont devenus des produits. Le football n’appartient à personne. Ou plutôt, il appartient à tout le monde, car le football fait partie de notre patrimoine. Respect de l’histoire. Respect de la tradition. Respect des autres. Cela signifie quelque chose. Les grands clubs d’aujourd’hui n’étaient pas nécessairement de grands clubs dans le passé, et il n’y a aucune garantie qu’ils seront de grands clubs à l’avenir. Le football est dynamique, imprévisible. C’est ce qui en fait un si beau jeu. Les clubs qui se croient grands et intouchables aujourd’hui doivent se souvenir d’où ils viennent. Et ils doivent se rendre compte que s’ils sont aujourd’hui des géants européens, c’est en partie grâce à l’UEFA… Avec ces réformes, je crois que nous construisons le football du futur… tandis que quelques égoïstes tentent de tuer le beau jeu. […] “La crise qui a commencé il y a un peu plus d’un an ne fera que nous rendre plus forts. Non seulement cela, mais le football en sortira plus fort que jamais. J’ai lu dans divers endroits que nous prévoyons d’abolir le fair-play financier. Soyons clairs: cela n’arrivera pas… Cependant, nous devons l’adapter à la nouvelle réalité.“

>> La Commission européenne n’est pas compétente pour bloquer la création d’une compétition privée, a fait savoir Margaritis Schinas, vice-président de la Commission (source : AFP/Il Messaggero) : “Ce n’est pas de la compétence de la Commission. L’Europe reconnaît depuis des années le droit aux fédérations et à l’UEFA de décider de manière autonome”, a déclaré le commissaire chargé de la protection du mode de vie européen. “Ce sont eux (l’UEFA et les fédérations) qui devront trouver des solutions à ces problèmes.”