Moulin : “Face au PSG, il faut de la réussite”

Ce mercredi à 18h45 (Eurosport 2), le PSG reçoit – au Parc des Princes – l’Angers SCO à l’occasion des quarts de finale de Coupe de France. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino pourrait faire tourner son effectif. De son côté, le SCO souhaite réaliser un exploit en éliminant le tenant du titre. Présent en conférence de presse, l’entraîneur angevin – Stéphane Moulin – s’est exprimé sur cette confrontation face au club de la capitale, dans des propos rapportés par le compte Twitter du SCO.

“Face au PSG, il faut de la réussite. On sait pertinemment qu’ils ont plus de chance de gagner le match que nous. Mais ce n’est pas pour autant que l’on va le négliger. Ce serait magnifique pour le club que nous allions au bout de cette compétition. C’est à la fois le tirage le plus compliqué et celui qui aurait le plus de retentissement si on parvenait à passer”, a déclaré Stéphane Moulin avant de s’exprimer sur le sujet principal des derniers jours, la Super League européenne. “Cette Superligue, c’est écœurant. C’est honteux. Ce n’est pas le football. Associer le football à un fonctionnement uniquement lié à l’argent… Si cette Ligue devait exister, je ne regarderais pas un match. Où on va ? C’est l’antithèse de tout. Le foot, c’est le don de soi, c’est le mérite. J’espère que cette Superligue ne verra jamais le jour.”