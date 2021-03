Un point sur les internationaux du PSG

Trois joueurs du PSG sont encore en sélection ce mercredi : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé qui doivent jouer avec l’équipe de France ce soir (20h45, M6) en Bosnie-Herzégovine et Colin Dagba qui doit fouler la pelouse hongroise du Gyirmot (18h, France 4) pour un Islande-France en Espoirs. Pour les autres, la période Fifa est finie. Et il y a un peu de casse. Elle ne concerne pas Keylor Navas qui a joué l’intégralité du Costa Rica-Mexique (0-1) en Autriche. Ni Mitchel Bakker, une troisième fois de suite titulaire, qui a joué une mi-temps du Pays-Bas/Hongrie Espoirs (6-1). Les bobos, on les trouve chez Marco Verratti (contusion à la cuisse gauche), Danilo Pereira (mollet) et Abdou Diallo (coup sur le pied à priori sans trop de gravité). Les Italiens Moise Keane et Alessandro Florenzi ayant montré eux de la fatigue. Samedi (18h), le PSG jouera Lille pour le choc de la L1 au Parc des Princes. Quatre jours plus tard, ce sera Munich, le FC Bayern, pour un tonitruant quart de finale aller de la Ligue des champions.

Les temps de jeu des internationaux du PSG

Presnel Kimpembe : 95 minutes

Kylian Mbappé : 112 minutes

Colin Dagba : 94 minutes

Danilo Pereira: 95 minutes

Alessandro Florenzi : 159 minutes

Marco Verratti : 178 minutes

Keylor Navas : 91 minutes

Abdou Diallo : 94 minutes

Idrissa Gueye : 94 minutes

Edouard Michut : ?

Mitchel Bakker : 233 minutes

Thimothée Pembele : ?

Kenny Nagera : ?

Fin du programme international