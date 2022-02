Tous les dimanches, Canal Supporters par son journaliste Valentin Devillaire, revient sur un fait tactique autour du PSG. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur l’adversaire que le Paris Saint-Germain affrontera ce mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid. Premier du classement en Liga et impressionnant depuis l’arrivée de Carlo Ancelotti, les coéquipiers de Karim Benzema font partie des équipes favorites à la victoire finale cette saison. Une question se pose donc, le Real Madrid est-il prenable tactiquement pour le PSG ? Analyse.

Une défense solide mais exploitable

Comme on l’a vu dans un précédent papier, le Real Madrid n’a pas forcément la meilleure des défenses au monde. Cette saison, on a pu constater des erreurs, beaucoup de tirs concédés, des problèmes de concentration et l’arrière garde semble pas être pas souveraine dans le domaine aérien. Et pourtant, la « Maison Blanche » est une des meilleures défenses d’Europe (20 buts encaissés en Liga et 3 buts en 6 matchs en Ligue des Champions). David Alaba est un joueur très polyvalent puisqu’il peut jouer latéral gauche, défenseur central et milieu. Ce n’est pas un défenseur central de formation mais Carlo Ancelotti assume ce choix de l’aligner à ce poste. Malgré une saison irréprochable, l’Autrichien peut rapidement être pris de vitesse dans son dos. Automatiquement, on pense tout de suite à Kylian Mbappé, qui pourrait profiter de cette faiblesse en se faufilant derrière la défense.

Pour ce qui est de Militao, c’est un joueur qui a une lecture de jeu fine, de l’agilité, de la vitesse et du vice. En revanche, on a vu les limites défensives du Real Madrid contre Villarreal hier (0-0). Malgré une belle organisation défensive, les défenseurs madrilènes ont éprouvé des difficultés dans la relance. Il n’y a pas eu de dégâts face au « sous-marin jaune » d’Unai Emery, mais contre le PSG le scénario pourrait être différent. En comparaison à l’équipe de Zinédine Zidane, celle de Carlo Ancelotti possède un bloc assez bas pour jouer la contre-attaque à la récupération. Les hommes de Mauricio Pochettino ne doivent donc pas négliger le pressing haut à la perte du ballon. Les attaquants parisiens devront être les premiers défenseurs lors de ce match.

La Vinicius Jr – Benzema dépendance

La brouille entre Karim Benzema et Vinicius Jr la saison dernière est désormais loin derrière eux. Les deux hommes sont les principales menaces offensives du Real Madrid cette saison. Karim Benzema, c’est 24 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues. Tandis que pour Vinicius Jr, représente 15 réalisations et 10 offrandes. C’est tout simplement le duo d’attaque le plus prolifique d’Europe et cela est aussi dû à l’éveil du Brésilien qui est devenu une pièce essentielle de l’équipe. Pour Carlo Ancelotti, l’international Auriverde a « du caractère et de la personnalité cette saison ».

Sur les ailes, le Real Madrid est doté de joueurs redoutables en un contre un : Asensio, Vinicius Jr, Rodygo, Bale, Hazard, etc. Nuno Mendes et Achraf Hakimi, positionnés assez haut sur le terrain, devront se replier rapidement pour éviter toutes déconvenues sur les ailes. Mais face à Villarreal, Asensio, Bale et Vinicius Jr n’ont affiché aucune coordination entre eux. L’absence de Karim Benzema s’est fait ressentir, puisque c’est lui qui est presque à l’origine de toutes les offensives et sa présence mardi soir pourrait tout changer. Depuis sa blessure, le Real Madrid a joué trois matchs dans lesquels les coéquipiers de la star française n’ont inscrit qu’un seul petit but.

La bataille du milieu

À travers les années, le trident Modric-Casemiro-Kroos continue de faire briller le Real Madrid. Moins élégant sur un terrain, Casemiro est l’homme de l’ombre, c’est celui qui fait le sale boulot. À 29 ans, il est devenu indispensable pour cette équipe. Autour de lui, Kroos et Modric orientent le jeu avec des passes courtes, des passes longues et des caviars dont seuls eux ont le secret. En revanche, hier, Villarreal a eu tout le loisir de déployer son jeu dans le coeur du bloc madrilène. Mis au repos par le coach italien, Luka Modric aurait fait du bien à cette équipe. Dès que l’un des trois joueurs est absent, les Merengues voient leur structure se déséquilibrer.

Mais mardi soir, les trois milieux de terrain seront bien présents contre les Rouge et Bleu. Pour espérer remporter un match de Ligue des Champions, il faut gagner la bataille du milieu. Le Paris Saint-Germain possède un bon nombre de milieux de terrain mais derrière cette quantité se cache un manque de qualité. Marco Verratti est bien le seul joueur qui met tout le monde d’accord dans l’entrejeu et autour de lui… aucun joueur n’apporte de garanties suffisantes. Ces incertitudes inquiètent à l’approche du match contre le Real Madrid.