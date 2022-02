Les informations de Goal sur l’avenir de Pochettino au PSG

Quel sera l’avenir de Mauricio Pochettino à l’issue de la saison 2021-2022 ? Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, le technicien argentin se dirige fortement vers un départ après cet exercice. Et selon certaines sources, l’ancien de Tottenham pourrait retrouver la Premier League. En effet, Manchester United érigerait l’actuel coach des Rouge & Bleu comme cible numéro une. Et le site Goal apporte ses informations sur l’avenir de l’Argentin.

Selon cette source, Mauricio Pochettino n’est pas heureux à Paris et « n’exclut pas un départ du PSG à la fin de la saison. » Mais cela dépendra de la capacité des Rouge & Bleu à lui trouver un remplaçant. Ainsi, Zinedine Zidane a été contacté dès décembre « mais ce dernier a décliné la proposition. » De son côté, l’Argentin n’était pas contre un départ en plein milieu de la saison afin de remplacer Ole Gunnar Solskjær. Le board des Red Devils lui proposait un rôle d’entraîneur-manager, ce qu’il n’a pas au PSG. Cependant, les dirigeants parisiens ont refusé de se séparer de leur coach. Face à ce refus, le club anglais a décidé de se montrer patient en attendant la fin de la saison et en nommant Ralf Rangnick au poste d’entraîneur intérimaire.

L’autre raison du mal-être de Mauricio Pochettino au PSG est sa mauvaise relation avec Leonardo, notamment concernant les recrues du mercato. En effet, les arrivées de Gigio Donnarumma, Sergio Ramos et Leo Messi ont été des choix du dirigeant brésilien. De plus, l’ancien de Southampton « avait demandé de réduire l’effectif et de recruter des joueurs à des postes clés. En vain. » Récemment, l’entraîneur parisien avait réclamé l’arrivée de Tanguy Ndombélé, chose qui n’a pas pu se réaliser en raison d’un effectif trop pléthorique au milieu.

Enfin, la relation entre Mauricio Pochettino et le PSG s’est détériorée en raison des résultats sportifs décevants avec comme point culminant l’élimination en Coupe de France face à l’OGC Nice qui n’a pas été du goût des dirigeants. Ainsi, ce huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février – 9 mars) va avoir son importance pour le futur de Mauricio Pochettino. « Une élimination pourrait entraîner un départ avant même la fin de la saison », conclut Goal.