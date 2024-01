Talk CS : Le chantier de la défense, qui va signer au PSG ?!

Le Paris Saint-Germain se retrouve plus présent que prévu sur le mercato hivernal. Face au chantier défensif, Luis Campos active ses premières pistes et certaines de ces rumeurs font frissonner les supporters parisiens.

Le mercato hivernal hante toutes les têtes depuis le début de l’année. Si le PSG avait prévenu l’arrivée de plusieurs recrues, les supporters ne s’attendaient pas à se faire noyer de rumeurs. Après l’officialisation du transfert de Lucas Beraldo et les grandes avancées sur le dossier de Gabriel Moscardo, Paris doit maintenant rebâtir sa défense. En effet, la longue blessure de Milan Skriniar, en plus d’autres longues absneces, obligent la direction à explorer les différentes options pour renforcer sa dernière ligne. De Leny Yoro à Raphaël Varane, en passant par Kevin Danso et Diego Llorente, retour sur le chantier défensif actuel.

Quel défenseur recruter ? Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives – dans la dernière vidéo de Canal Supporters – reviennent sur ces questions.