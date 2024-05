Talk CS : Le NAUFRAGE du PSG de Mbappé… Comment expliquer une telle DESILLUSION ?! 

Le PSG a disputé la 1/2 finale retour de la Ligue des Champions au Parc des Princes et s’est incliné au terme d’un match frustrant et est éliminé de la Ligue des Champions.

Quel échec ! En demi-finale de la Ligue des champions, le PSG retrouvait le Borussia Dortmund… mais a déçu ! Incapable de marquer un but malgré près de 50 tirs et 6 poteaux en deux matchs. Après une première période où les hommes de Luis Enrique auront été moyens dans tous les secteurs de jeu, la seconde aura été meilleure avec de nombreuses occasions… Sans réussite. Dortmund de son côté en a profité pour faire la différence grâce à Hummels et de boucler cette double confrontation.

Retour et analyse de cet échec avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane.

