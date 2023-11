Le PSG a chuté sur la pelouse de l’AC Milan ce mardi en Ligue des champions. De quoi remettre la qualification des Rouge & Bleu en question ?

Le PSG s’est une nouvelle fois montré impuissant à l’extérieur en Ligue des champions. Face à un adversaire en méforme, les Rouge & Bleu ont redonner du suspense dans ce groupe avec cette défaite logique à San Siro (2-1) face à l’AC Milan. De quoi mettre en danger la qualification ?

Les Rouge & Bleu n’auront pas le droit à l’erreur lors des deux prochains matches face à Newcastle et le Borussia Dortmund. Nos journalistes Théodore Vives, Elias Gerschel, Antoine Ronte et Théo Neufond ont analysé cette débâcle des Parisiens dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters. Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !