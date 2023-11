Le PSG va avoir un sacré défi en Ligue des Champions ce mardi à 21h00, avec le déplacement à Milan pour le compte de la 4e journée de phase de groupes.

Après une large victoire face à Dortmund et le raté à Newcastle, le Paris Saint-Germain n’avait pas le droit à l’erreur pour la réception de l’AC Milan et la mission était accomplie au Parc avec une large victoire (3-0). Près de deux semaines plus tard, Luis Enrique et ses hommes devront remettre ça à San Siro pour prendre une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes de finale de la C1.

Le PSG doit enchaîner ! Découvrez les pronos de nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Elias Gerschel – dans la dernière vidéo de Canal Supporters – dans l’avant match AC Milan / PSG.