Avant les rencontres importantes, Luis Enrique devra composer avec les absences de Warren Zaïre-Emery et de Marquinhos pour trouver la recette parfaite pour son onze idéal.

Cette trêve internationale du mois de novembre a fait des ravages dans l’infirmerie du Paris Saint-Germain. Après deux semaines avec les sélections internationales, les Parisiens reviennent peu à peu dans la capitale pour se préparer aux futures rencontres importantes qui arrivent. En effet, le PSG se confrontera à Newcastle pour un match décisif en Ligue des Champions, juste après avoir reçu l’AS Monaco en Ligue 1 pour une rencontre de haut de classement. Malheureusement, tout ne s’est pas passé comme prévu pour deux joueurs majeurs de l’effectif. Le jeune Titi Parisien Warren Zaïre-Emery et le capitaine Marquinhos sont rentrés mal en point chez eux, avec une entorse à la cheville pour l’un et une gêne aux ischios jambiers pour l’autre. Deux blessures phares au pire moment de ce début de saison, qui libèrent la place aux remplaçant qui pourront faire leurs preuves.

Les Rouge & Bleu n'auront pas le droit à l'erreur lors des deux prochains matches face à Monaco et Newcastle. Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives reviennent sur l'importance de ces absences, l'inquiétude autour du niveau des remplaçants et quel joueur vont les remplacer dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters.