Talk CS : NAK, Mbappé, Luis Enrique : Une nouvelle ère au PSG ?

Révolution au Paris Saint-Germain ? Avec Christophe Galtier licencié, Luis Enrique a enfin enfilé son costume de nouvel entraîneur du PSG hier, lors de la conférence de presse organisée pour sa présentation et pour l’inauguration du camp d’entraînement à Poissy. Rassurant, Luis Enrique s’est montré ambitieux mais surtout investi et désireux d’insuffler une patte offensive au collectif. Un énième espoir de renouveau ou enfin une véritable nouvelle ère ? Quant à lui, Nasser Al-Khelaïfi a poussé un nouveau coup de gueule au sujet de Kylian Mbappé.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la nouvelle vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent des déclarations de Nasser Al-Khelaïfi et se projettent sur l’avenir du club sous l’ancien technicien barcelonais. Qu’en est-il de Kylian Mbappé après ce nouvel ultimatum ? Quel avenir pour le club et son joueur phare ? L’heure de reconstruire et d’entamer un nouveau chapitre sans la superstar française est-elle venue ? Luis Enrique a-t-il convaincu lors de sa conférence de presse ? Est-ce une véritable révolution au PSG ?

