Le PSG a une semaine plutôt calme avec un seul match à disputer contre le LOSC ce vendredi (21h00 sur Prime Video) et elle l’était aussi en-dehors des rectangles verts. Ces derniers jours, Mauro Icardi et sa compagne Wanda Nara ont partagé leur vie sentimentale tumultueuse sur les réseaux sociaux. Une situation qui a perturbé le joueur au point d’avoir manqué trois rencontres dont une de Ligue des Champions et le Classico. L’attaquant parisien éprouve de grandes difficultés depuis plusieurs mois à s’imposer au PSG et se révèle être une grande déception pour les supporters parisiens.

