Nous sommes à deux jours d’un des matches les plus attendus de l’année en Ligue 1. Le PSG se déplace sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (20h45 – Prime Vidéo). Les Parisiens voudront ramener une nouvelle victoire en terre phocéenne et accroître leur avance en tête de la Ligue 1. Interrogé par le compte Pro Direct Soccer, Georgino Wijnaldum a partagé son excitation avant cette rencontre.

« Avant même mon arrivée au PSG j’avais déjà entendu parler du Classique avec Kevin Strootman. Quand on jouait en équipe nationale on en a un peu parlé et il disait que c’était dingue. Il m’avait dit que c’était un match super intense, que les supporters voulaient vraiment gagner. Il m’a expliqué ça du côté de Marseille. Mais j’imagine que si Marseille le veut, le PSG le veux aussi. Quand j’ai signé au PSG, Je pensais déjà aux matches contre Marseille à quel point ça serait fou. J’ai hâte de jouer ! C’est bientôt ! Je suis content de faire ces matchs, et voir l’atmosphère ! »