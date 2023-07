Une bombe est venue interrompre le tourbillon médiatique autour du feuilleton Mbappé. Marco Verratti – l’un des joueurs les plus emblématiques du PSG – serait sur le départ selon Fabrizio Romano. Le club saoudien Al-Hilal aurait déjà trouvé un accord avec le milieu de terrain italien, mais pas encore avec le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi réclamerait 100M€, quand Al-Hilal n’en offrirait pour le moment que 30. Si les deux clubs s’accordent sur un prix, une page de l’histoire du PSG pourrait se tourner.

Lorsque la nouvelle est tombée, le monde de plusieurs supporters parisiens s’est écroulé. Le petit hibou, le chouchou du Parc des Princes, symbole du club depuis plus d’une décennie, pourrait quitter le club. Un livre se fermerait à Paris, pour en écrire un autre, sous la tutelle de Luis Enrique. Mais qu’est ce qu’implique le départ de Marco Verratti ?

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent sur les conséquences et la pertinence d’un potentiel départ de Marco Verratti. Est-il réellement l’heure que l’Italien quitte le club, alors qu’un entraîneur enfin en adéquation avec son jeu arrive au PSG ? Nasser-Al-Khelaïfi et Luis Campos sauront-ils vraiment le remplacer ? Comment entamer l’après Verratti ? Est-ce la fin d’une ère à Paris ?

Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !