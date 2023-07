Mercato : Accord entre Marco Verratti et Al Hilal

C’est la bombe de la semaine : Marco Verratti se rapproche d’un départ du PSG en se dirigeant vers l’Arabie Saoudite. En effet, le club d’Al Hilal serait prêt à accueillir l’Italien et consentir les efforts nécessaires sur le plan économiques.

En fin de journée ce mercredi, Fabrizio Romano affirmait que Marco Verratti serait tout proche de rejoindre Al Hilal. Si le départ de l’Italien serait une réelle bombe au Paris Saint-Germain et une page tournée dans l’histoire récente du club, il faudra tout de même s’y retrouver sur le plan économique, tant il sera compliqué de réaliser la transition sur le plan sportif. En effet, les premiers chiffres sortis évoquent une indemnité de transfert de 30 millions pour le milieu de 30 ans sous contrat jusqu’en 2026. Cependant, si le montant semble trop inférieur à la véritable valeur du joueur, les derniers échos de la presse avancent tout de même une volonté de Nasser Al-Khelaïfi de récupérer une somme bien plus importante, oscillante entre les 80 et 100 millions d’euros. Concernant Marco Verratti, avec un salaire annuel sous les cieux parisiens estimé à 12 millions d’euros, l’Italien pourrait prétendre en Arabie Saoudite à des émoluments s’élevant à près de 50 millions d’euros.

C’est dans ce contexte, que Fabrizio Romano, affirme quelques heures plus tard qu’un accord aurait été trouvé entre Marco Verratti et Al Hilal. En effet, le numéro 6 du PSG serait prêt à aller au bout de l’opération et aller jouer dans le Gofle. Le spécialiste du mercato avance par ailleurs que Nasser Al-Khelaïfi, n’a aucune intention d’accepter l’offre d’Al Hilal de 30 millions d’euros. Aucune inquiétude côté saoudien, tant cette offre devrait être améliorée. La faisabilité du transfert réside désormais entre les mains du Paris Saint-Germain.