Talmont (Vannes) : « Contre le PSG, si on arrive à la mi-temps avec un 0-0 »

Le PSG va retrouver les terrains demain soir avec le déplacement à Vannes pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Un match attendu avec impatience par le club de National 2. Depuis plusieurs années, il n’y a plus de prolongations en Coupe de France (sauf en finale). Pour certains, c’est un coup dur pour les petites équipes. Pas pour Pierre Talmont, l’entraîneur de Vannes.

« La fin des prolongations favorise les clubs inférieurs. Contre Paris, si on arrive à la mi-temps avec un 0-0 on se dira qu’on est à 45 minutes d’un exploit, explique le coach pour Eurosport. On l’a vu nous-mêmes aux tours précédents. Contre des équipes de deux ou trois divisions inférieures, sur un terrain difficile, dans des conditions compliquées, ils se disent qu’ils n’ont que 90 minutes jusqu’au pénalties.«