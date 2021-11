Tarrago : « Qui peut être surpris par ce qu’on a vu sur le terrain ?! »

Le PSG s’est incliné ce mercredi soir à l’Ethiad Stadium contre Manchester City (2-1). Au-delà de la défaite, c’est la manière qui fait beaucoup parler au sein des supporters parisiens et des observateurs. Mais le journaliste Sébastien Tarrago n’est « pas surpris » du vissage affiché par les Parisiens.

« On regarde les matches… Qui peut être surpris parce qu’on a vu sur le terrain ?! La seule chose c’est que de temps en temps ça bascule du bon côté pour le PSG… Même très souvent ! Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, parce qu’il y a du talent ! Regardez au match aller. Donc on se dit : Pourquoi pas ?! Pourquoi pas, sur un miracle, gagner à City ?! Gagner la Ligue des Champions ?! Ok, très bien ! Mais si vous analysez la construction de l’équipe actuel, de l’entraîneur, etc… Tu ne peux arriver qu’à ce résultat ! »