Le PSG sort d’une défaite douloureuse contre Manchester City ce mercredi soir en Ligue des Champions (2-1). Les Parisiens sont assurés de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition mais à la deuxième place. Cette rencontre a été perturbée par les multiples rumeurs sur les envies d’ailleurs de Mauricio Pochettino vers Manchester United, et en cas de départ, son remplaçant pourrait être tout trouvé.

En effet, selon les informations du Parisien, le PSG aurait entamé des négociations pour faire venir Zinedine Zidane au poste d’entraîneur. Si « rien n’est encore signé », les dirigeants parisiens ont « la ferme intention de tout faire pour que le Français soit le prochain coach du PSG. Et les choses avancent. » Le quotidien francilien affirme que les deux camps se seraient rencontrés au Royal Monceau il y a quelques semaines de cela. Autour de la table : Zinedine Zidane, Leonardo et Jean Claude Blanc. Une information que dément le club de la capitale.

Le PSG travaillerait pour une arrivée du technicien français dès l’été prochain, ce serait le sens des négociations, mais Le Parisien écrit qu’il est « impossible aujourd’hui de savoir si la situation au PSG ou à Manchester pourrait accélérer les choses. » Mauricio Pochettino ne convaincrait pas en interne, et dans le vestiaire. De plus, l’ambiguïté affichée par l’entraîneur argentin aurait le don de faire grincer des dents ses supérieurs hiérarchiques. Des doutes émergent sur sa capacité à amener l’équipe au bout de ses objectifs. De son côté Zidane serait « ouvert au projet » parisien. Le journal rajoute que dans « son entourage, on estime que les ‘planètes sont alignées’, que les opportunités comme celle-ci sont rares. Et son amour pour Marseille ne semble plus un frein. »

Enfin la direction Rouge & Bleu espère qu’une arrivée de l’idole française sur le banc du PSG pourrait convaincre Mbappé de prolonger son aventure dans la capitale…