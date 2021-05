Tarrago s’agace de la gestion de Mbappé au match aller

Touché au mollet en toute fin de match au Parc des Princes contre Manchester City, Kylian Mbappé avait manqué le match contre Lens samedi. Il ne s’est pas entraîné avec ses coéquipiers depuis mercredi et est incertain pour la manche retour ce soir. Le journaliste Saber Desfarges nous fait savoir – via son compte twitter – qu’après un entraînement à part (des exercices de courses et d’appuis pendant 30 minutes) et des soins hier soir, le numéro 7 parisien ressent toujours une douleur au mollet. “Le faire jouer serait un risque pour le reste de la saison. Mais difficile de s’en priver pour un match si capital“, un dilemme pour Mauricio Pochettino assure le journaliste. À ce sujet – sur RTL–Sébastien Tarrago n’a pas hésité à s’en prendre au technicien argentin et sa gestion de Mbappé mercredi dernier sur la pelouse du Parc des Princes.

“Pour moi, une des erreurs majeures de Mauricio Pochettino, en dehors du fait qu’il dormait en seconde période, c’est que Kylian Mbappé était blessé. Il n’était plus en état de jouer au football de très haut niveau. Il a passé toute la deuxième mi-temps a se toucher la cuisse ou le mollet. Je pense qu’en première mi-temps il était encore prêt physiquement à jouer ce match, en seconde période il ne l’était plus. Même si Kylian Mbappé partage ces responsabilités parce qu’il aurait du sortir, l’entraîneur doit intervenir, s’énerve Tarrago sur les ondes. De la même manière que l’entraîneur doit intervenir quand vous prenez l’eau physiquement, que vous êtes étouffé.”