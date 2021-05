Verratti : “Il faut être onze guerriers sur le terrain”

Après sa défaite du match aller (1-2) au Parc des Princes, le PSG aura encore 90 minutes pour renverser Manchester City afin d’accéder à la finale de Ligue des champions à Istanbul le 29 mai prochain. Pour cela, les Parisiens devront réaliser une prestation pleine pendant 90 minutes lors de cette demi-finale retour de l’UEFA Champions League face aux Citizens (mardi à 21h sur RMC Sport 1). À la veille de cette confrontation retour, le milieu de terrain parisien – Marco Verratti – a répondu aux questions des médias. Extraits choisis.

Quel type de match demain ?

Verratti : “On s’attend à un match de demi-finale. Les deux équipes veulent la finale. On est heureux de jouer ce type de matches. Il faut rester tranquille et jouer avec notre jeu. On sait que ça va être un match difficile. C’est un match où il faudra gérer les émotions car il y aura des moments où on souffrira et d’autres non.”

Un changement mental en abordant le match retour avec une défaite ?

Pochettino : “C’est différent mentalement. Pour arriver en finale, il faudra gagner avec deux buts d’écart. Ça change un peu. On débutera le match avec l’envie de gagner. Je sais que c’est un terrain difficile, face à une équipe difficile. On sait qu’on a rien à perdre. Il faut aussi être heureux sur le terrain et penser à jouer au football. Tout le monde rêve de jouer ce genre de matches. Il faudra jouer avec du caractère. L’équipe a montré qu’on joue avec beaucoup de personnalité à l’extérieur. Pour jouer la finale, on doit passer par ce type de matches. On doit faire un bon match pour aller en finale.”

L’ambiance au sein du groupe

Verratti : “On a une bonne ambiance. On a encore la possibilité de gagner tous les trophées. Après la défaite, c’est normal qu’il y ait de la déception car on ne méritait pas de perdre. On a hâte de rentrer sur le terrain. On peut le faire, tous ensemble. On doit être les premiers à croire en nous. On est un grand groupe. On doit bien s’entraîner et être prêt à chaque duel.”

Comment contenir De Bruyne ?

Verratti : “C’est un joueur fantastique, mais on a déjà joué contre des très grands joueurs. Il fait partie des meilleurs joueurs. Il faudra jouer en équipe. Il faut être onze guerriers sur le terrain. Avec le collectif, on cherchera à rendre le match difficile à De Bruyne.”

La clé de ce match

Verratti : “La clé, c’est un peu de tout. La clé principale, c’est de jouer au ballon et de se créer des occasions. Le football est un plaisir après il y a le mental, les duels et la personnalité. Il faut de tout pour arriver à gagner la Champions League. On affronte les meilleurs joueurs. Parfois, un coup de génie peut changer la physionomie d’un match.”

L’approche du match

Verratti : “Il y aura des moments où on va souffrir. Ils auront la même envie de gagner que nous. On doit souffrir ensemble de l’attaquant à Keylor Navas. Parfois, il faut souffrir et parfois il faut profiter d’avoir le ballon pour marquer des buts. On savait que ça n’allait pas être facile d’arriver en finale. Face au Bayern, on a souffert jusqu’à la dernière minute. Face au Barça, on a souffert au match retour. On va tout faire pour le match de demain.”

Le jeu de possession de Guardiola

Verratti : “C’est le style de Guardiola, il veut avoir le contrôle du jeu. Mais il faut se concentrer sur nous. On est aussi une grand équipe. On mérite d’être là et de lutter jusqu’à la dernière minute pour la finale. On a rencontré des grandes équipes. il faut rester lucide et calme, on aura des opportunités. Ils ont un petit avantage. On doit tout donner sur le terrain. C’est aussi à nous de jouer avec notre propre style demain.”