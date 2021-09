Tarrago :  » Verratti ne peut pas être le patron du PSG « 

Face à Manchester City en Ligue des Champions, Marco Verratti a illuminé le Parc des Princes de tout son talent. Blessé au genou et éloigné des terrains depuis la trêve hivernale, le milieu de terrain a fait son retour mardi. Il a considérablement changé le visage de Paris en apportant de l’équilibre à l’effectif. Sa performance prouve que le PSG peut difficilement se passer de lui. De quoi se demander s’il peut être considéré comme le patron de l’équipe. Dans L’Équipe de Greg, le journaliste Sébastien Tarrago pense que le « Gufetto » ne pourra jamais revêtir ce rôle.

« Le PSG a du mal à se séparer d’un joueur comme celui-là. Mais un patron n’est pas là qu’un match sur trois. Un patron n’est pas suspendu un match sur trois quand c’est difficile en Ligue des Champions, donc ce n’est pas un patron. La patron aujourd’hui, c’est plus Marquinhos. Peut-être même un peu Kimpembe à sa manière. Et puis, les trois de devant il ne faut pas les oublier aussi. Pour revenir sur Verratti, il ne peut pas être patron, surtout avec cette attitude-là et il ne changera pas. Il a 28 ans désormais. »