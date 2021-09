Bitton : « Il y a du Thiago Motta chez Marco Verratti »

Le PSG a glané sa première victoire de cette édition 2021-2022 de la Ligue des Champions en l’emportant face à Manchester City sur le score de 2-0. Un succès important sur lequel est revenu Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Et en premier lieu, le consultant voit une hiérarchie se dessiner au poste de gardien de but.

« Personne n’a envie d’être à la place de Mauricio Pochettino quand il faut faire le choix entre Navas et Donnarumma. Et maintenant, je pense que personne n’aimerait être à la place de Keylor Navas. La situation me parait compliquée pour lui et peut être injuste. Mais le choix fait par le coach pour ce match face à City me semble être une indication : le gardien numéro un pour les match numéro un c’est Donnarumma, a estimé Stéphane Bitton sur les ondes de France Bleu Paris. Marquinhos est incontournable, c’est le meilleur défenseur du monde. Dans un match comme ça, il est indispensable.

Surtout, Stéphane Bitton est, comme beaucoup, sous le charme de Marco Verratti. Il trouve notamment très complémentaire ce milieu de terrain aligné face à Manchester City : « C’était plutôt pas mal ce milieu de terrain. Marco Verratti, il y a du Thiago Motta en lui. Il est le taulier de ce milieu. Il est celui qui donne de l’essor au jeu du PSG. Il fait des choses que les autres ne savent pas faire. Il est bien entouré avec Gueye, qui a un rôle un peu plus offensif, et Herrera, qui a un rôle un peu plus obscur mais qui est un soldat.