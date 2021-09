Domi évoque la concurrence dans le milieu de terrain du PSG

Le PSG réalise un excellent début de saison. Malgré une défaite au Trophée des champions en ouverture de cet exercice 2021-2022, les Rouge & Bleu font un sans-faute en championnat (8 victoires en 8 matches) et sont premiers du groupe de Ligue des champions grâce à leur victoire face à Manchester City. Deux hommes ont notamment marqué ce début de saison : Idrissa Gueye et Ander Herrera. Les deux milieux de terrain ont notamment réalisé des belles performances face aux SkyBlues en compagnie d’un Marco Verratti étincelant. Dans un entretien à So Foot, l’ancien Parisien – Didier Domi – a été questionné sur la concurrence dans le milieu de terrain du club de la capitale.

« Les trois (Gueye, Herrera, Verratti) font un super début de saison, il n’y a aucun souci là-dessus. Même si la vérité de septembre n’est pas celle de décembre ou de mars. La seule chose que je vois, c’est que quand tu ramènes un Georginio Wijnaldum, tu élèves forcément la concurrence et donc le niveau. En ce moment, Wijnaldum n’est pas au top, Paredes est sur le retour, Danilo attend derrière, mais les trois titulaires du jour ont tout de suite pris la chance qu’on leur a donnée« , a déclaré Didier Domi au magazine. « Pourquoi tu les vois aller dans la surface et avoir déjà marqué trois-quatre buts ? Parce que le niveau global s’est élevé ! Ce qu’il y a de bien dans cette équipe, c’est la compétition qui existe entre les joueurs au quotidien. C’est l’apanage des grands clubs. Quand tu te rappelles la faiblesse du banc de touche parisien l’an dernier, c’est le jour et la nuit. Aujourd’hui, il y a 6 ou 7 milieux de terrain en comptant Marquinhos qui peuvent prétendre jouer dans cette équipe. »