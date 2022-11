Tchouaméni et le forcing de Mbappé et Kimpembe pour qu’il signe au PSG

Lors du mercato estival, le PSG a tenté de convaincre Aurélien Tchouaméni de le rejoindre. Mais le milieu de terrain, alors encore à Monaco, a décidé de rejoindre le Real Madrid et ce malgré le forcing de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe.

L’été dernier, le PSG s’est renforcé au milieu de terrain avec les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz. Mais les Rouge & Bleu ont eu plusieurs autres pistes, dont celle menant à Aurélien Tchouaméni. Auteur d’une très bonne saison avec Monaco, qui lui a ouvert les portes de l’Equipe de France, il a attisé les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Il a finalement choisi de rejoindre le Real Madrid. L’ancien bordelais a signé un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2028, pour 80 millions d’euros plus 20 millions de bonus. Il a rejoint le club espagnol malgré le forcing de Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe pour qu’il signe au PSG comme il l’a indiqué dans une interview accordée à l’Equipe.

« C’était une discussion très cool avec Kylian »

« À la fin de la saison surtout, car, lui aussi était en stand-by. C’était une discussion très cool avec Kylian. Il voulait savoir ce que je comptais faire. Je lui ai aussi demandé ce que lui comptait faire. Une chance sur deux de se retrouver ? C’est ça. Pendant la sélection de juin, où c’était acté qu’il allait rester, il me chambrait avec Presko : « Allez, faut que tu viennes aussi (au PSG) ! » Mais mon choix était fait depuis longtemps. On rigolait par rapport à ça, mais…Sensible à cet appel du pied ? Non, parce que mon choix était fait depuis longtemps. Donc on rigolait par rapport à ça, mais…Au fond de moi, je savais que c’était le Real ? Y’avait pas moyen !«