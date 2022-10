PSG / Real Madrid – Tchouameni revient sur son choix

Cet été, le PSG avait dans l’idée d’enrôler un milieu de terrain de classe. En ce sens, plusieurs pistes ont été explorées, dont l’une menant à Aurélien Tchouameni. Auteur d’un exercice de haute volée avec l’AS Monaco l’an passé, le joueur a été l’objet de nombreuses sollicitations.

Le PSG n’avait aucune chance

Néanmoins, dès le départ, le PSG a dû se frotter à un concurrent des plus coriaces. En effet, souvent cité en pole position, le Real Madrid a finalement glané la mise dans ce dossier XXL pour une somme avoisinant les 80 millions d’euros. Pour Téléfoot, le principal intéressé est revenu sur son été agité et sur son choix de rallier la Casa Blanca plutôt que le club de la capitale : « Il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés. Mais dès que j’ai entendu que le Real était dans la course, je n’ai vraiment pas réfléchi. Je disais à mon agent de tout faire pour trouver un accord entre Monaco et le club. Est-ce que j’ai hésité avec le PSG ? Non, non. Je n’ai pas hésité avec le PSG. C’est aussi un très grand club européen, mais mon choix était déjà tourné vers Madrid. »