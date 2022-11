Hier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste de 25 joueurs pour la Coupe du Monde. Dans cette dernière figure Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe. Le dernier cité, touché au tendon d’Achille, sera-t-il à 100% au Qatar ?

Blessé contre Brest (1-0), le 10 septembre dernier, Presnel Kimpembe avait manqué six semaines de compétition. De retour sur les terrains face au Maccabi Haïfa, il avait enchaîné avec une titularisation contre Troyes. Mais lors de l’entraînement à la veille de la rencontre de Ligue des Champions contre la Juventus Turin, Presko avait reçu un coup sur le tendon d’Achille. Il avait dû déclarer forfait pour les deux matches du PSG contre la Juve, donc, et Lorient. Après trois jours de repos, les Parisiens ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce jeudi matin. Presnel Kimpembe était bien présent à l’entraînement collectif, tout comme Lionel Messi. Il devrait même jouer contre Auxerre dimanche après-midi (13 heures, Prime Video).

Kimpembe à 100% à la Coupe du Monde ?

Avec son faible temps de jeu lors des deux derniers mois (70 minutes), le numéro 3 du PSG sera-t-il à 100% pour la Coupe du Monde ? Dans son entourage, on se montre globalement rassurant dévoile le Parisien. Presko a multiplié « les soins quotidiens, le travail individuel et s’est astreint à des exercices de renforcement musculaire des mollets et de la hanche. » Il a également perdu du poids afin de gagner en agilité. Le quotidien francilien conclut en expliquant que Presnel Kimpembe « a tenté de mettre toutes les chances de son côté pour disputer ce Mondial dans la peau d’un cadre et d’un titulaire. » En 2018, il était remplaçant et n’avait joué qu’un seul match, contre le Danemark (0-0).