Terzic : « Nous avons les armes pour lutter avec le PSG »

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG reçoit le Borussia Dortmund en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions. Le coach des Allemands, Edin Terzic, était présent en conférence de presse. Il a expliqué avoir bien analysé son futur adversaire.

Dans un groupe très relevé avec le Borussia Dortmund, Newcastle et l’AC Milan, le PSG commence sa quête de la qualification aux huitièmes de finale avec la réception – au Parc des Princes – des Allemands demain soir. Même s’il n’a pas réalisé le meilleur début de saison possible (trois nuls, une victoire), le BVB, par la voix de son entraîneur, Edin Terzic, estime avoir les armes pour lutter avec les Rouge & Bleu.

« S’il n’y a pas d’équilibre, il sera difficile de vaincre le PSG«

« Bien sûr qu’on a analysé ce match, on a vu que Nice a joué très bien et qu’ils ont pressé très agressivement, en défendant intelligemment. Le PSG a eu beaucoup de difficultés. Naturellement, nous aussi, on a essayé de voir comment on va essayer de les contrarier, assure Terzic devant les journalistes. On a des idées, on sait qu’on a suffisamment de qualités. Après, nous savons aussi que c’est difficile de commencer ici à Paris, mais nous avons les armes pour lutter. Il faudra être le plus agressif possible et ne pas laisser les espaces ouverts que le PSG affectionne. Chaque erreur nous coûtera un but. S’il n’y a pas d’équilibre, il sera difficile de vaincre le PSG. » Le coach allemand a ensuite refusé de comparer le PSG actuel à celui de la saison dernière. « J’ai analysé cette équipe ces dernières semaines, je connais tous les joueurs en face. Mais c’est difficile de faire une comparaison par rapport à l’équipe de l’an dernier. Il y a des nouveaux gars qui jouent vraiment bien. Je connais bien Achraf depuis Dortmund, je connais aussi bien Kolo Muani qui est incroyable… Ce sont de très bons garçons, avec un très bon entraîneur.«

Également présent en conférence de presse, Gregor Kobel, le gardien du Borussia, n’a pas caché son admiration pour l’attaque du PSG. « Pour moi comme gardien, ça va être difficile demain car ils ont des attaquants incroyables, ils attaquent très vite, ça peut être dangereux, il faudra que je sois en bonne position avant un tir.«