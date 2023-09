PSG / OM – L’arbitre au sifflet pour le Classico connu

Demain soir, le PSG reçoit le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Dimanche soir, place au premier Classico de la saison. Une rencontre qui sera arbitrée par Willy Delajod.

Le PSG entame une semaine avec deux gros matches. Demain soir (21 heures, Canal Plus), le club de la capitale entame sa campagne européenne avec la réception – au Parc des Princes – du Borussia Dortmund. Cinq jours après, toujours au Parc des Princes, les Parisiens affronteront Marseille pour le premier Classico de la saison. Cette rencontre, qui s’annonce tendue, sera arbitré par Willy Delajod selon l’Equipe.

A voir aussi : Luis Enrique : « Le comportement des joueurs mérite un 10/10 »

Premier Classico pour Monsieur Delajod

Ce sera une grande première pour l’homme en noir de 30 ans. Il n’avait encore jamais arbitré un Classico. La saison dernière, il avait arbitré à cinq reprises le PSG. Quatre fois en Ligue 1 pour trois victoires (Montpellier (5-2), Lille (4-3) et Lens (3-1) et une défaite (Rennes, 0-2) et une fois en Coupe de France contre le Pays de Cassel (0-7)). Il avait également été au sifflet pour quatre matches de Marseille (deux victoires, une défaite, un nul). Cette saison, il n’a pas encore arbitré les deux équipes. En trois matches de Ligue 1 arbitrés cette saison, Monsieur Delajod a distribué 16 cartons jaunes et sifflé un penalty.