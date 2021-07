Bernat a participé à une partie de l’entraînement avec le groupe

Depuis sa grave blessure au genou contractée en septembre dernier, Juan Bernat n’est plus apparu dans le groupe professionnel. Le latéral gauche du PSG doit encore patienter quelques semaines avant de pouvoir effectuer son retour à la compétition. Mais l’international espagnol progresse peu à peu. En effet comme rapporté via son compte Instagram, le joueur de 28 ans a participé à une partie de l’entraînement avec ses coéquipiers. “Très heureux de pouvoir faire une petite partie de l’entraînement avec le groupe après plus de 10 mois. 😁😁”, a commenté l’Espagnol sur son réseaux social.

Selon les informations rapportées par Le Parisien il y a deux jours, le natif de Cullera “va devoir encore travailler un mois environ à l’entraînement afin de retrouver un bon rythme. Son retour à la compétition est envisagé pour septembre, soit un an, plus ou moins, après sa blessure.” Pour rappel, Juan Bernat avait prolongé en mars dernier son contrat avec les Rouge & Bleu jusqu’en juin 2025.