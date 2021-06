The Independent : l’allégation d’un PSG qui a proposé deux fois plus que le Barça à Wijnaldum est “complètement fausse”

En pleine lumière lors de ce début de Championnat d’Europe, Gini Wijnaldum (30 ans) donne beaucoup de regrets au FC Barcelone qui pensait le recruter libre contractuellement cet été avant de voir le milieu de terrain international néerlandais prendre la direction du PSG (il avait été aussi approché par l’Inter, le Bayern Munich et la Juventus). Depuis les Catalans, amers, mènent une stratégie de dénigrement du club francilien avec pour argument l’argent roi. Si l’accent a été mis sur le salaire offert par le PSG pour faire les gros titres, The Independent a appris que l’allégation comme quoi les dirigeants parisiens avaient doublé le niveau d’offre de Barcelone est “complètement fausse” et un moyen de “les sauver de l’embarras” après avoir été en incapacité de conclure un accord, ce qui est essentiellement de leur faute. Gini Wijnaldum a trois ans de contrat avec le PSG “à des conditions qui reflètent son statut dans le football mondial”, souligne Melissa Reddy. En outre, dès 2016 le courant était bien passé entre Mauricio Pochettino et le capitaine néerlandais même si celui-ci avait fini par choisir Liverpool plutôt que Tottenham. Le deux hommes se retrouvent cinq ans plus tard après un cycle riche chez les Reds, mais à Paris.