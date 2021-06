Di Maria : “J’ai essayé de faire de mon mieux à chaque entraînement pour montrer que je suis à 100%”

Qualifiée pour les quarts de finale de la Copa America grâce à sa victoire face au Paraguay (1-0), l’Argentine a notamment pu compter sur l’excellente performance d’Ángel Di María. Auteur de la passe décisive sur le but de Papu Gómez, l’attaquant du PSG a été l’homme en forme de l’Albiceleste. Pourtant, le numéro 11 parisien a disputé sa première rencontre de la compétition en tant que titulaire (80 minutes disputées). Après le succès face aux Paraguayens, Ángel Di María a évoqué son temps de jeu.

“J’ai montré que je suis capable de jouer. On aime bien jouer et être titulaire. Mais mon visage n’a jamais changé. C’était toujours avec joie, j’ai essayé de faire de mon mieux à chaque séance d’entraînement pour montrer que je suis à 100%. À chaque fois que je devais entrer en jeu, j’ai montré que j’étais capable de jouer”, a déclaré l’international argentin, dans des propos accordés à TyC Sports. “Aujourd’hui, on m’a donné l’opportunité et je l’ai encore montré. Il faut continuer à travailler. Les 28 joueurs ont la possibilité de jouer. S’ils sont là, c’est pour quelque chose. Si cela me touche, je ferai de mon mieux. Sinon, je soutiendrai de l’extérieur.”

Cependant, Ángel Di María estime que le Brésil de Marquinhos et Neymar reste le favori de cette 47e édition de la Copa America. “Le Brésil gagne les matches beaucoup plus facilement que nous. Nous avons commencé à gagner récemment et nous devons continuer à travailler. Ils sont à domicile et c’est évidemment beaucoup plus facile.”