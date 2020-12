“Dele Alli et Christian Eriksen semblent susceptibles de se voir jeter une bouée de sauvetage si, comme prévu, Mauricio Pochettino est nommé entraîneur par le PSG. L’ancien manager de Tottenham Hotspur est en pourparlers pour succéder à Thomas Tuchel, limogé jeudi après des résultats décevants et des tensions avec Leonardo, le directeur sportif du club français. Pochettino, 48 ans, a joué pour le PSG entre 2001 et 2003 et se réjouirait également de la chance de retravailler avec Eriksen et Dele, qu’il a entraînés à Tottenham. Alli a une relation tendue avec le successeur de Pochettino…” C’est ce qu’on peut lire dans le journal britannique The Times. Le tabloïd The Sun tient le même genre de propos sur ce cas sensible.

Effectivement, l’international anglais Dele Alli (24 ans) semble destiné à quitter Tottenham lors du mercato hivernal. “Un joueur qui joue à ce poste est un joueur qui doit créer du lien, créer, et non pas créer des problèmes pour sa propre équipe.” Ce sont les mots tranchants de José Mourinho, mercredi soir, à la suite de la victoire 3-1 de Tottenham en quart de finale de la Coupe Carabao à Stoke. Le Portugais était furieux contre Dele Alli, qui, lui avait exprimé sa colère au moment de son remplacement, même s’il avait été responsable de l’égalisation de Stoke. Le point de non retour semble être atteint entre les deux hommes. En Angleterre, on estime donc que la logique veut que Mauricio Pochettino et Dele Alli se retrouvent au PSG dès janvier.