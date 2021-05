Thiago Motta dans la short-list de Lille ? (La Voix du Nord)

Lille réalise une très bonne saison en Ligue 1. Le club nordiste est en tête de la Ligue 1 avec trois points d’avance sur le PSG à deux journées de la fin. Ce serait le quatrième titre des Lillois, le premier depuis la saison 2010-2011. Malgré cela Christophe Galtier pourrait quitter son poste d’entraîneur à l’issue de la saison, lui qui est en fin de contrat. Et pour le remplacer, deux noms bien connus du PSG circulent. Selon les informations de La Voix du Nord, les dirigeants lillois penseraient à trois noms pour remplacer Galtier. Laurent Blanc, actuellement à Al-Rayyan au Qatar, Lucien Favre – sans club depuis son départ de Dortmund en décembre 2020 – et Thiago Motta. L’ancien milieu de terrain a obtenu sa licence UEFA Pro, le plus haut diplôme pour un entraîneur et a déjà connu des expériences dans le coaching avec l’équipe U19 du PSG entre 2018 et 2019 ainsi qu’au Genoa (octobre-décembre 2019). Ce dernier connaît bien Olivier Létang, le président du LOSC, qu’il a côtoyé au PSG.