Le PSG se déplace ce soir à Montpellier dans le cadre de la demi-finale de la Coupe de France. Durant cette rencontre, le PSG devra se méfier du duo d’attaque montpelliérain, Andy Delort et Gaëtan Laborde. Ce dernier attend avec impatience cette demi-finale, une première pour lui. “En tout cas, des demi-finales, on n’en fait pas souvent. Moi, c’est la première de ma carrière. Le match le plus important de ma carrière, je ne sais pas. Pour chaque joueur, pour le club, c’est capital. Ça nous tient à cœur de faire une belle performance, indique Laborde dans une interview accordée à Eurosport. Comment faire pour battre le PSG ? C’est compliqué. On les a battus une fois depuis que je suis ici. Il faudra se donner à fond, être efficace, tenter de les contrer tactiquement. Et espérer qu’ils ne soient pas dans un grand jour. Parce que s’ils le sont, ça sera très compliqué.“