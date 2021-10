Thiago Silva défend Neymar et critique les médias

Si le PSG s’apprête à retrouver la Ligue 1 dans les prochains jours, les Sud-Américains sont encore avec leur sélection pour préparer un troisième match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Dans la nuit de vendredi à samedi à 2h30 du matin heure française, le Brésil affronte l’Uruguay à l’Arena Amazônia. Les Parisiens Neymar Jr et Marquinhos seront très certainement titulaires pour cette rencontre même si le numéro 10 Rouge & Bleu est en ce moment au coeur des critiques. Son ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Thiago Silva, a tenu à le défendre en conférence de presse.

« Il sait qu’il ne joue pas à la Neymar, il a cette autocritique. Mais on ne le critique pas en fonction de ce qu’il fait sur le terrain, mais en dehors de celui-ci. Il y a une très forte demande pour des choses qui n’ont rien à voir avec ça. J’ai vécu des moments similaires ici, surtout après la Coupe du monde 2014. J’ai été qualifié de ‘pleurnichard’, de ‘faible’, de ‘très faible psychologiquement’. C’est quelque chose qui vous fait mal même si vous savez que vous ne l’êtes pas. J’espère que Neymar ne va pas perdre cette joie, qu’il reste comme il est. Il est super spécial. Et quand il est heureux, il fait ce qu’il a toujours fait : bien jouer, gagner des matchs, faire marquer. Plus il est heureux, mieux c’est pour notre équipe. »