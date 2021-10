Sergio Ramos ne devrait pas être présent contre Angers

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce vendredi pour l’ouverture de de la 10e journée de la Ligue 1 contre Angers (20h45) et voudra remporter un nouveau match après sa défaite face au Stade Rennais avant la trêve internationale (2-0). Pour ce faire, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur ses joueurs sud-américains mais aussi très certainement sur Sergio Ramos.

Remis de sa blessure au mollet selon la presse espagnole, le défenseur central serait encore trop juste pour reprendre la compétition dans deux jours. Comme l’indique Le Parisien sur son site internet, Sergio Ramos n’a toujours pas repris l’entrainement collectif et poursuit sa préparation individuelle sur les terrains du Camp des Loges. Il devrait aussi manquer le match de Ligue des Champions de mardi prochain face à Leipzig (21h00).

Quelques heures plus tôt, le journaliste Juanfe Sanz sur le plateau d’El Chiringuito, avait confirmé cette information tout en ajoutant que l’international et le club ne voulaient prendre aucun risque. Le numéro 4 du PSG devrait reprendre avec le groupe dans les prochains jours et tablerait pour un retour contre l’Olympique de Marseille le 24 octobre prochain.