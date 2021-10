Plus que quelques jours avant le retour de la Ligue 1 et un gros mois d’octobre attend les hommes de Mauricio Pochettino. Double confrontation face à Leipzig en Ligue des Champions, réception du LOSC au Parc des Princes, déplacement sur la pelouse de l’Olympique de Marseille… Les Rouge & Bleu n’auront pas de répit.

Cette affiche face à l’OM, qui se jouera le 24 octobre prochain, suscité un immense engouement sur la Canebière. En effet comme le rapporte le quotidien La Provence, la billetterie pour ce match a ouvert ses portes ce matin à 9h00 sur le site internet du club phocéen… Mais elle a été littéralement prise d’assaut. Il était indiqué ce message au moment de l’attente pour avoir ce précieux sésame :

Et revoilà la file d’attente la plus interminable de l’univers« , est-il écrit en blanc sur fond bleu lorsque vous tentez d’accéder à l’achat des places. « Le point positif, c’est que vous y êtes. Hélas avec l’affluence record, pour vivre la plus belle affiche du football français, avec le plus grand public de France, dans le plus beau stade du monde, y’a du monde. Encore un peu de patience, c’est bientôt votre tour

OM.net