Hier soir, le Brésil s’est amusé contre la Tunisie lors de son dernier match de préparation à la Coupe du Monde (5-1). Neymar a brillé avec notamment un but, qui le rapproche du record de buts marqués avec la Seleçao (75 contre 77 pour Pelé). Marquinhos était également titulaire au côté de Thiago Silva en défense centrale. L’ancien capitaine du PSG qui refoulait la pelouse du Parc des Princes pour la première fois depuis son départ du club à l’été 2020. En zone mixte après la rencontre, O Monstro a encensé Neymar.

Thiago Silva et le « magicien » Neymar

« Ney, il est incroyable. C’est un magicien. Malheureusement, les années passées, il a eu des blessures très importantes, qui ne lui ont pas permis de finir la saison en étant lui-même, en jouant bien et en étant prêt physiquement, défend l’ancien du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. Cette année, c’est un peu différent. Il s’est bien préparé durant les vacances. J’étais avec lui au Brésil, j’ai vu. J’espère qu’il pourra continuer avec cette mentalité et une bonne santé, pour arriver en étant bien à la Coupe du monde. » Interrogé sur la relation entre Neymar et Mbappé, l’ancien joueur du PSG n’a pas voulu trop s’empêcher. « Je ne me permets pas de parler de ça, parce que je ne suis pas dedans. Je ne sais pas ce qu’il se passe exactement. Je ne peux parler de Kylian. Je peux parler de Neymar, parce que je le connais très bien. Il fait tout pour l’équipe. C’est pour ça qu’il marque beaucoup de buts et donne beaucoup de passes décisives. Ça, c’est Neymar. Les autres choses, je ne peux pas en parler. »

L’ancien numéro 2 du PSG s’est aussi dit ravi de retrouver le Parc des Princes. « C’était bien de revenir au Parc. Malheureusement, l’ambiance était contre nous. Normalement, ici, c’est une bonne ambiance pour moi, mais aujourd’hui le public était contre nous. Mais c’était bien de revenir ici, de rejouer au Parc où j’ai été très heureux. J’ai passé huit ans, huit ans et demi ici. J’ai la reconnaissance que Paris m’a donnée. C’était un bon moment pour revenir. »