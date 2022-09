Pendant tout le mercato estival, le nom de Milan Skriniar a animé les journées des supporters du PSG. Priorité des dirigeants parisiens pour renforcer leur défense centrale, l’international slovaque s’était mis d’accord avec le club de la capitale pour un contrat de cinq ans et un salaire de 7,7 millions d’euros. Mais l’Inter s’est montré intransigeant au moment de négocier. Les Milanais voulaient récupérer 80 millions d’euros, alors que le PSG ne comptait pas offrir plus de 70 millions. Skriniar est donc resté en Italie, lui qui est encore sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023.

Une deadline pour la prolongation de Skriniar ?

Le club milanais souhaite à tout prix prolonger le contrat de son défenseur, une volonté des supporters Nerazzurri qui sont très attachés à lui. Mais le PSG compte bien revenir à la charge cet été et serait prêt à offrir 30 millions d’euros à l’Inter pour que ce dernier lâche Milan Skriniar. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport fait un point sur ce dossier. Selon le quotidien transalpin, si l’ancien de la Sampdoria ne prolonge pas d’ici le mercato hivernal, son départ sera inévitable. Les Rouge & Bleu lui proposerait un salaire de 9 millions d’euros par an, bonus compris. L’Inter pisterait déjà son remplaçant et aurait comme priorité le joueur de Chelsea, Trevoh Chalobah.