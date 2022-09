Ce mardi soir, pas moins de neuf Parisiens étaient concernés par les matches de sélection. Si certains ont brillé, d’autres ont connu une désillusion en Ligue des Nations. Les sélectionneurs ont surtout pu peaufiner les derniers détails avant la Coupe du monde.

Après Kylian Mbappé avec l’équipe de France et Gigio Donnarumma avec l’Italie, les autres Parisiens présents en sélection étaient tous concernés par les matches de sélection ce mardi soir. Si certains ont disputé des rencontres amicales, d’autres avaient un objectif important avec une qualification au Final Four de la Ligue des Nations.

L’Espagne se qualifie pour le Final Four de Ligue des Nations après sa victoire face au Portugal

Premier de son groupe, le Portugal avait son destin en main pour rejoindre l’Italie, les Pays-Bas et la Croatie au Final Four de Ligue des Nations. Mais pour cela, l’équipe de Fernando Santos se devait de ne pas perdre face à l’Espagne. Avec les présences de Danilo Pereira (90 minutes), en défense centrale, et de Nuno Mendes (90 minutes) au poste de latéral gauche, la Seleção das Quinas pouvait s’appuyer sur une équipe solide. En face, la Roja se présentait avec les deux Parisiens, Carlos Soler (60 minutes) au milieu de terrain et Pablo Sarabia (60 minutes) en tant qu’ailier gauche. Dans un match ennuyeux, les deux équipes n’ont pas livré une grande prestation. Malgré une entrée de Vitinha lors des dix dernières minutes jeu, les Portugais se sont écroulés physiquement au fil du match et ont encaissé un but dans les derniers instants de la rencontre par Alvaro Morata (1-0, 88e). Une défaite qui profite donc à l’Espagne pour une qualification au Final Four de la compétition.

À noter la solide prestation de Nuno Mendes, qui a bien muselé Ferran Torres pendant la rencontre. De son côté, Danilo Pereira s’est comme souvent montré très solide dans ce rôle de défenseur axial. Concernant les Espagnols, Carlos Soler a joué dans un rôle différent de ses qualités, comme le relaye AS. « C’est un bien meilleur joueur que ce que vous avez vu hier soir. C’est clairement un joueur créatif et il a dû faire des courses supplémentaires parce qu’il a dû entrer dans la phase de maintien du jeu. » Enfin Pablo Sarabia a donné le meilleur de lui-même sans pour autant faire trembler l’arrière-garde portugaise : « Il a tout donné, mais n’a pas trompé la défense du Portugal. Comme ceux qui ont joué en tant que titulaires, ils ont fatigué l’adversaire pour que les entrants de la seconde période puissent les achever. Tous ceux qui ont joué en première mi-temps ont été moins impressionnants, ce qui a permis aux remplaçants de briller davantage. »

Messi brille en 35 minutes, Neymar se rapproche de Pelé

Concernant les matches amicaux, le Brésil défiait la Tunisie au Parc des Princes. Avec les deux Parisiens titulaires, Marquinhos (78 minutes) et Neymar Jr (90 minutes), la Seleção brasileira a brillé dans un match à sens unique (5-1). Face à l’hostilité des supporters et joueurs tunisiens, le numéro 10 brésilien a une nouvelle fois exprimé son talent dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Dans une premier acte avec un festival de buts, Neymar Jr a inscrit un penalty, faisant porter son total à 75 réalisations en sélection, soit à deux unités du record de Pelé (77) selon la FIFA. Raphinha (doublé), Richarlison et Pedro sont les autres buteurs brésiliens du soir.

Neymar (7,5/10 Globo Esporte) : Avec une classe extrême, il a marqué son 20e but sur penalty avec la Seleção, son 75e en tout. Il a été harcelé par les Tunisiens, a provoqué une expulsion et a perturbé l’adversaire. Il a fait quelques bonnes passes, a pris ses marques et a joué en équipe

(7,5/10 Globo Esporte) : Avec une classe extrême, il a marqué son 20e but sur penalty avec la Seleção, son 75e en tout. Il a été harcelé par les Tunisiens, a provoqué une expulsion et a perturbé l’adversaire. Il a fait quelques bonnes passes, a pris ses marques et a joué en équipe Marquinhos (6,5/10) : En jouant à domicile au Parc des Princes, le stade du PSG, il a réalisé une autre performance sûre, avec de bonnes passes verticales depuis le sol et en hauteur

Dans la nuit de mardi à mercredi en France, l’Argentine jouait son deuxième match amical de la trêve internationale. Après une large victoire face au Honduras (3-0), l’Albiceleste était présente à Harrison (dans le New Jersey aux Etats-Unis) pour affronter la Jamaïque. Victime d’un rhume avant le match, la star du PSG, Lionel Messi, a débuté cette rencontre sur le banc. Et alors que le score était de 1-0 pour sa sélection, l’attaquant de 35 ans a fait son entrée à la 55e minute et a ébloui la rencontre. En fin de match, La Pulga a inscrit un doublé en trois minutes dont un coup franc subtil. Déjà auteur de deux buts face au Honduras quelques jours plus tôt, le septuple Ballon d’Or confirme sa bonne forme du moment. Il porte son total à 90 buts en 164 sélections. De plus, l’Argentine continue sa série d’invincibilité avec 35 matches sans défaite et se rapproche du record de l’Italie (37).

Messi (8/10 TyC Sports) : Il lui a fallu une demi-heure pour se mettre en rythme. Dans les 5 dernières minutes, il a marqué un joli but de l’extérieur de la surface et a ensuite marqué sur un coup franc. Il a battu le record du nombre de fans qui ont envahi le terrain pour l’approcher. Encore une fois, le meilleur.

Enfin, le Maroc d’Achraf Hakimi était opposé au Paraguay dans un match amical organisé à l’Estadio Benito Villamarín (Séville). Quelques jours après un succès face au Chili (2-0), les Lions de l’Atlas ont concédé un triste match nul (0-0). Après une première compliquée, le Maroc a tenté d’accélérer en seconde période, mais en vain. Le latéral droit du PSG a disputé l’intégralité du match.