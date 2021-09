253 accréditations accordées pour le PSG / Lyon

Le choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lyon dimanche soir (20h45, Prime Video) va devenir un match historique. En effet, Lionel Messi devrait jouer son premier match sur la pelouse du Parc des Princes avec un maillot des Rouge & Bleu. Et qui dit première de la Pulga dit un nombre exceptionnel de demandes d’accréditations par des journalistes du monde entier. Et comme le rapporte RMC Sport, pas moins de 253 journalistes ont vu leurs accréditations être acceptées. La tribune de presse affichera complète. Dans le détail, « 49 photographes dont certains viennent d’Espagne, de Chine ou encore d’Algérie et 204 journalistes TV, radio ou encore de presse écrite seront en tribune » avec notamment le média argentin Clarin et ses deux correspondants permanents. Les chaînes Al-Arabiya (Arabie Saoudite), InfoBae (Venezuela) et Korean Broadcasting (Corée du Sud) seront elles aussi sur place conclut le média sportif.