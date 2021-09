Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche avec la réception de l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes. Ce match sera l’occasion pour le public parisien de voir pour la première fois Messi jouer avec les couleurs Rouge & Bleu à domicile. Mais celui qui fût bien discret cet été, c’est Neymar Jr. Malgré une Copa America où il a brillé , l’international brésilien semble emprunté et pas du tout en forme physiquement.

Interrogé par le Journal du Dimanche, l’ancien parisien Édouard Cissé a analysé l’évolution du jeu du « Ney » depuis son arrivée dans la capitale.

« Au Barça, il était dans un schéma. Il avait un jeu plus épuré même s’il dribblait davantage. Son taf, c’était de casser les reins, de faire la différence et de passer la balle au général Messi. Il l’a si bien fait qu’il en est devenu l’alter ego. À Paris, on lui a donné les clés et on l’a laissé faire ce qu’il voulait. À un moment donné, il s’est perdu. C’est un pur joueur, rien à dire, mais il se transforme en enfant gâté et force tout. (…) Pense-t-il encore avoir une chance de gagner le Ballon d’Or ? Si on en doute, peut-être qu’au fond lui aussi…

Lorsque je côtoyais Ronaldinho, il m’avait fait comprendre qu’il avait tout gagné – un Mondial [2002], un Ballon d’or [2005] – et qu’il était rassasié. Pourquoi plus ? Ça va servir à quoi ? Neymar n’a pas remporté ça, mais il a gagné beaucoup d’argent… Son talent, ce n’est pas un problème. Mais sa motivation ? Quelle est-elle ? La pire des choses pour un footballeur, c’est de ne plus avoir envie de répondre aux critiques sur le terrain.«