Une fois n’est pas coutume, le PSG a deux semaines de suite avec seulement un match par semaine. Une bonne chose pour Mauricio Pochettino qui va pouvoir travailler sur plusieurs jours avec ses joueurs – même s’il n’est pas à l’entraînement cette semaine en raison d’un test positif à la Covid-19. En parlant de Covid-19, Thilo Kehrer a repris l’entraînement ce mercredi matin comme le font savoir Benjamin Quarez (Goal) et Loïc Tanzi (RMC Sport) sur leurs comptes twitter. Comme Rafinha lundi, le défenseur central allemand n’est plus positif à la Covid-19 et peut donc retrouver le chemin de l’entraînement collectif et donc postuler pour une place dans le groupe pour le match contre Montpellier vendredi soir (21 heures, Téléfoot). Benjamin Quarez nous fait savoir qu’Ander Hererra était encore en soins ce mercredi. Régulièrement appelés ces derniers jours aux entraînements, Edouard Michut et Xavi Simons étaient encore présents ce mercredi matin à l’entraînement.