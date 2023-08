Tirage Ligue des Champions : Les prévisions pour le PSG

Ce jeudi aura lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG découvrira ses futurs adversaires de la saison européenne. Passage en revu du tirage le plus abordable, au plus étriqué.

C’est la fin du mois d’août, fin de mercato, fin de l’été, mais surtout, début le campagne européenne. Ce jeudi à 18h00 aura lieu le tirage au sort de la Ligue des Champions. Ce dernier se tiendra à Monaco. Après deux éliminations consécutives amères en 8ème de finale, le PSG aura à cœur de redorer son blason sur l’échiquier continental. Lors de la campagne 2022/2023, le Paris-Saint-Germain a terminé deuxième de sa poule derrière le SL Benfica, devant la Juventus et le Maccabi Haïfa. Cette saison, les chapeaux de Ligue des Champions offrent des possibilités des plus faciles, au pire, très compliquées. Voici la composition officielle des quatre chapeaux, le PSG figurant dans le premier grâce a son statut de Champion de France.

Chapeaux LDC – RMC Sport

Tour d’horizon des différents chapeaux

Parmi les 32 équipes qui composent les quatre chapeaux, le Paris Saint-Germain compte 23 adversaires potentiels. Certain sont évidemment moins forts que d’autres. Le niveau moyen du chapeau 2 est relativement élevé. On observe le vice-champion d’Europe, l’Inter Milan, le Real Madrid ou encore Arsenal, vice-champion d’Angleterre, qui fait également office d’adversaire de poids. Il y a également l’Atletico Madrid qui vit une très belle année 2023 notamment portée par un grand Antoine Griezmann qui n’est jamais facile à jouer. En bref, l’adversaire qui apparaît comme le plus abordable dans le chapeau 2 est le FC Porto. Attention cependant à ne pas sous-estimer les clubs portugais habitués à déjouer les pronostics. De l’autre coté, l’adversaire le plus compliqué serait évidemment le Real Madrid qui règne en maitre sur la compétition.

Kylian Mbappé – PSG / Real 2022

Dans le chapeau 3, une nette disparité de niveau entre les différents clubs est à souligner. Les deux clubs italiens que sont l’AC Milan et la Lazio Rome, ainsi que le PSV Eindhoven, apparaissent comme des adversaires capables de créer la surprise. À l’inverse, le club de Copenhague ou l’Étoile Rouge de Belgrade font sur la papier office d’adversaires largement à la portée du Paris Saint-Germain. La sélection du club le plus simple à jouer serait le FC Copenhague tandis que le plus compliqué serait l’AC Milan.

Mikel Arteta – AC Milan / PSG 2001

Dans la continuité du chapeau 3, le quatrième ravira les amateurs des clubs moins exposés. Là encore, certains adversaires ne sont pas à prendre à la légère et pourraient même se montrer plutôt dangereux. Newcastle, mené par Eddie Howe, qui connaît une véritable métamorphose, pourrait donner du fil à retordre à de nombreuses équipes dites supérieures. On peut également citer Galatasaray, passé par les tours de barrages mais habitué de la C1 et qui pourra compter sur un mercato très ambitieux afin d’être le plus compétitif. Attention aussi aux « rookie » de l’Union Berlin, véritable sensation en Bundesliga qui ne cesse d’impressionner depuis leur montée dans l’élite. Dans le chapeau 4, entre Antwerp, Celtics et les Young Boys, c’est le club belge d’Anvers qui apparaît comme le plus simple. À l’inverse, Newcastle montre de solides arguments pour potentiellement gêner le PSG.

David Ginola – Joueur passé par le PSG et Newcastle

Tirage « facile« ou poule de la « mort » ?

En substance, la Ligue des Champions n’est jamais facile et les adversaires tous motivés. D’une poule à l’autre, le niveau varie mais les adversaires coriaces finiront par arriver tôt ou tard dans la compétition. Voici donc quelle serait le poule la plus abordable et laquelle serait la plus relevée.

Poule « facile » :

PSG – France

Porto – Portugal

FC Copenhague – Danemark

Royal Antwerp – Belgique

Poule de la « mort » :

PSG – France

Real Madrid – Espagne

AC Milan – Italie

Newcastle – Angleterre

N’hésitez pas à participer dans l’espace commentaire en nous donnant vos pronostics, la poule souhaitée et également les poules « faciles » et « de la mort ».