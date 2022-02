Le PSG a connu son second revers de la saison en s’inclinant sur la pelouse de la Beaujoire face au FC Nantes sur le score de 3-1. Une partie comptant pour la 25e journée de Ligue 1 qui a également fait beaucoup parler du fait d’un arbitrage plus que limite de la part de Mickael Lesage.

En effet, l’homme au sifflet a multiplié les erreurs, le plus souvent à l’encontre du PSG. Sur le plateau du Late Football Club, Tony Chapron a tenté d’expliquer pourquoi M. Lesage a totalement raté sa rencontre : « M. Lesage perd pied à un moment donné. Il perd pied par rapport à une décision qu’il ne prend pas. Avant cela, il fait un super matchdurant les 35 premières minutes. Le point de bascule c’est quand il oublie d’exclure Nicolas Palois à la 37e minute. Palois méritait le rouge quand il tacle par derrière Kylian Mbappé. On a de la chance qu’il ne lui casse pas la cheville. Là, il sent qu’il a fait une erreur et on se demande pourquoi la VAR n’intervient pas. Il rate ce moment clé et ils se met à dos les Parisiens. »