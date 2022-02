Ce samedi soir, le PSG s’est incliné pour la deuxième fois de la saison en championnat lors de son déplacement sur la pelouse du FC Nantes (1-3). Si les Parisiens ont largement eu les occasions pour revenir dans cette partie, l’équipe d’Antoine Kombouaré a été ultra réaliste en première période pour mener de trois buts. Sur les ondes de France Bleu Paris, l’ancien capitaine des Rouge & Bleu – Eric Rabesandratana – a pointé du doigt les lacunes défensives parisiennes lors du premier acte.

« C’est surtout le manque d’efficacité sur l’ensemble du match des Parisiens. Ils ont raté cette première mi-temps dans le domaine défensif… dans la concentration, l’application, la détermination et dans tout ce qu’on devait mettre normalement à l’origine du match. On s’est fait manger par ces Nantais qui nous ont pris à la gorge et qui ont mis l’intensité qu’il fallait pour nous déstabiliser. Du coup, on se retrouve à 3-0 à la mi-temps, ce qui n’est pas arrivé depuis 12 ans pour le Paris Saint-Germain. Ce nombre d’occasions pendant ce match, avec des joueurs de ce calibre, c’est quand même dramatique d’arriver dans cet échec et de ne pas être capable de réagir. Vous pouvez rater une ou deux occasions, mais à un moment on change sa façon de faire. On a mis en lumière Lafont mais c’est surtout le gardien qui a mis en lumière l’incapacité des Parisiens à trouver la solution. »

Sans surprise, l’arbitrage de Mikaël Lesage a également été pointé du doigt par Eric Rabésandratana. « On a aussi été dépassé par un autre paramètre, qui a fait que les joueurs se sont énervés très très vite et qui sont sortis un petit peu du match. Même si ce n’est pas l’excuse de cette défaite, ça a quand même forcément eu des incidences sur le comportement et sur quelques situations où on aurait pu transformer le match et le score. Je parle bien sûr de l’arbitrage de Monsieur Lesage qui a été incompétent hier. Dans certaines situations, il était complètement embrouillé (…) Il y avait déjà un carton sur Pallois et aussi sur le pénalty qu’on obtient. Ce sont des décisions un peu douteuses. Malheureusement, on est obligé de dire ça car c’est tellement flagrant et on se dit comme c’est possible qu’il ait pris des décisions inverses. Est-ce que c’était une revanche par rapport au match du 21 janvier où il y avait eu des tensions et des problèmes avec lui (lors de PSG / Brest, ndlr) et du coup il s’est fait plaisir hier. Il a pris en grippe les joueurs et il a donné six cartons hier et je peux vous dire qu’il y avait aussi au moins six cartons du côté nantais (seulement deux jaunes pour le FCN) voire un ou deux cartons rouges qui ne sont jamais sortis. C’est un peu la grosse déception de ce match mais ce n’est pas la raison pour laquelle le PSG a raté son match. »