Le dossier Achraf Hakimi (22 ans, Inter) est chaud dix jours avant l’ouverture du mercato. Le PSG et l’Inter discutent d’un transfert de l’Hispano-marocain. Ciro Venerato, pendant “La Domenica Sportiva” de la Rai 2, a évoqué le sujet ainsi : “Achraf Hakimi quittera définitivement l’Italie et ira au PSG dans les prochains jours. Il y a un écart de 20 millions : Giuseppe Marotta en demande 80, Leonardo en propose 60. A 70M€ bonus inclus l’affaire est conclue, mais c’est déjà un joueur du PSG.”

Dans le Corriere dello Sport, Andrea Ramazzotti écrit que c’est effectivement le prix qui se négocie actuellement avec un PSG en pole position, devant le Bayern Munich et Chelsea, les deux derniers champions d’Europe. Giuseppe Marotta aurait refusé une première offre du PSG de 60M€ plus une dizaine de bonus. Mais cette semaine pourrait être décisive pour la vente du joueur de couloir. Notamment parce que l’Inter, même s’il n’est pas pressé, doit lever des fonds d’ici le 30 juin prochain. Il reste donc à l’Inter au maximum un petit mois pour faire augmenter l’offre du PSG pour Hakimi. Selon le Corriere dello Sport, la barre affichée est toujours à 80 millions. Leonardo et le PSG espèrent de leur côté bénéficier d’un tarif plus “dans l’air du temps” comme cela a été le cas pour Mauro Icardi l’an dernier. Le PSG connaît en effet les mêmes difficultés économiques que les autres équipes à cause de la pandémie et de la crise économique qui en découle.