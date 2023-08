Pour son premier déplacement de la saison en Ligue 1, le PSG n’a pas pu rapporter les trois points face au TFC (1-1), malgré le retour de Mbappé et la première de Dembélé.

Pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du Toulouse FC. Et après un match nul face au FC Lorient (0-0), le club parisien voulait obtenir sa première victoire. Et malgré le retour décisif de Mbappé, buteur sur penalty, et la première d’Ousmane Dembélé, les champions de France ont été rattrapés en fin de rencontre. Un nouveau partage de points frustrant avant le choc face au RC Lens.

Les notes des Parisiens : Donnarumma 5 – Hakimi 5.5, Marquinhos 5, Skriniar 5.5, Hernandez 5.5 – Ugarte 7, Zaïre-Emery 5, Ruiz 3 – Vitinha 4, Ramos 4, Lee 4 / Dembélé 6, Mbappé 6, Soler 4, Danilo 5

Le fait du match : le retour de Mbappé et la première de Dembélé

Si le PSG a une nouvelle fait preuve d’un grand manque de créativité et d’explosivité en attaque, les entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé ont complètement dynamisé le secteur offensif des Rouge & Bleu. Le premier cité a rapidement montré son importance avec un penalty provoqué et transformé. Le second a apporté sa qualité de dribble et de passe. Mais il a manqué sa finition après une belle action en solitaire. Les deux champions du Monde feront du bien aux Rouge & Bleu avec le calendrier relevé qui arrive.

Le top du match : Manuel Ugarte confirme

Déjà impressionnant la semaine passée face aux Merlus, Manuel Ugarte a confirmé ce samedi au Stadium. Toujours performant dans la récupération du ballon, l’Uruguayen a également apporté le surnombre sur quelques situations. Sa qualité de passe est aussi à souligner tout comme son agressivité sur le porteur du ballon. Un carton jaune immérité suite après un tacle viril sur un Toulousain. Le joueur de 22 ans est la bonne satisfaction de ce début de saison.

La déception du match : Ramos pas encore tueur face au but

Si le Portugais montre certaines qualités dans ses déplacements, il est surtout attendu dans la finition. Et pour le moment, Gonçalo Ramos montre des difficultés. Bien servi par Hakimi en première période, il n’a pas cadré sa frappe malgré une position idéale pour un attaquant de surface. En fin de première période, son bon appel au premier poteau sur un centre de Fabian Ruiz n’est pas récompensé avec un arrêt de Guillaume Restes. En seconde période, il a combiné avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé mais a manqué de vivacité pour reprendre un bon centre du numéro 7.