Pour son dernier match de la phase de groupes de Ligue des champions, le PSG affronte le Club Bruges au Parc des Princes ce mardi soir (18h45 sur Canal Plus et RMC Sport 1). Après un match nul contre le RB Leipzig (2-2) et une défaite à Manchester City (1-2), les Parisiens devront renouer avec la victoire en C1. Et ce lundi, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – a répondu aux questions des médias depuis le Parc des Princes.

La bonne concurrence entre les gardiens, va-t-il continuer ainsi ?

« Je pense que la situation est différente par rapport aux situations que vous avez connu par le passé. La façon dont nous gérons la situation, avec la qualité de ces gardiens, c’est la meilleure pour l’équipe selon moi. C’est bien qu’ils puissent avoir l’opportunité de jouer tous les deux. »

Faire tourner tous les deux matches, son mode de turn-over

« Oui, c’est possible que ce soit de cette façon et c’est possible aussi de changer. »

Le forfait de Ramos

« Aujourd’hui, c’était la première fois qu’il faisait l’échauffement et le toro avec le groupe. Ensuite il a continué en individuel. On va suivre son évolution. C’était prévu et planifié avec les différents staffs. »

Ce qu’il a appris du match aller à Bruges

« C’était un match qu’on avait bien démarré en ouvrant le score. On était face à une équipe de qualité et combative. C’était une équipe difficile à battre dans ce groupe. Ils peuvent encore se qualifier en Europa League. C’est un match qui arrive au bon moment afin de continuer à nous améliorer. »

Comment décrire le style de jeu de son équipe

« Je pense que celui qui n’a pas vu jouer le PSG est un extra-terrestre. Tout le monde a une opinion sur le PSG que ce soit en bien ou en mal. Vous avez la vôtre. Je pense que tout le monde sait comment on joue. »

Préserver ou titulariser Verratti ?

« Il n’y a pas de décision encore. Il est disponible avec une bonne énergie. Au moment de faire le bilan individuel à l’hôtel, s’il est bien il jouera. »

Comment se sent-il avec toute la pression médiatique autour de lui et du club

« Je me sens bien et très tranquille. Je sens le soutien de mes joueurs et de la structure du club. On sait où l’on va et ce qu’on fait. Je me sens tranquille parce qu’on connaît le processus. Un processus qui se fait au niveau du terrain. Il y a aussi d’autres aspects internes avec l’adaptation, la communication et l’entente. Créer des liens dans le vestiaire pour avoir une entente sur le terrain. Je suis tranquille parce que je sens qu’on est bien intégré dans ce processus. On sait que dans une équipe comme le PSG, il y a une lumière qui brille fort, avec du bruit autour aussi. Mais avoir des lumières comme ça ne fait pas avancer un processus normal. Je sais qu’on doit faire mieux dans plusieurs domaines. On doit développer nos idées. On sait où on va. Malgré toutes les tempêtes autour, on ne doit pas dévier de la direction. Après la tempête viendra les bons jours pour en faire profiter à tous les gens qui aiment le club. »